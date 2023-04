Endividamento da economia aumenta para 802 mil milhões em fevereiro

Mais de metade do endividamento da economia portuguesa, mais precisamente 440,6 mil milhões de euros, dizia respeito, em fevereiro, ao setor privado (famílias e empresas privadas). Já 361,4 mil milhões de euros diziam respeito ao

setor público (administrações

públicas e empresas públicas).

Leia Também Endividamento da economia sobe para 793,9 mil milhões de euros em janeiro

1,2%, menos 0,6 pontos percentuais face a janeiro.

Leia Também FMI volta a atirar Portugal para pódio das dívidas mais elevadas

O endividamento da economia portuguesa (considerando todos os agentes económicos à exceção da banca) aumentou 7,6 mil milhões de euros em fevereiro, para 802 mil milhões, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O endividamento do setor público foi o que mais subiu, devido sobretudo às emissões de obrigações do Tesouro."Em fevereiro, o endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) aumentou 7,6 mil milhões de euros, para 802 mil milhões de euros", lê-se no comunicado do banco central liderado por Mário Centeno.No que diz respeito ao endividamento do setor público, houve uma subida de 9 mil milhões de euros em fevereiro, "sobretudo perante as administrações públicas (5,7 mil milhões de euros), com destaque para a emissão de 3,7 mil milhões de euros de obrigações do Tesouro subscrita pela Caixa Geral de Aposentações"."O endividamento do setor público cresceu junto dos particulares (2,0 mil milhões de euros), principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro, e junto do setor financeiro (1,5 mil milhões de euros)", informa ainda o BdP.Por outro lado, o endividamento do setor privado reduziu-se 1,4 mil milhões de euros em fevereiro. "O endividamento das empresas privadas diminuiu 1,2 mil milhões de euros, traduzindo uma redução do endividamento perante o exterior e o setor financeiro (de 0,6 e 0,5 mil milhões de euros, respetivamente)", explica o banco central. Mas, em comparação com igual mês do ano passado, o endividamento das empresas privadas cresceuJá o endividamento dos particulares caiu 0,2 mil milhões de euros, especialmente junto do setor financeiro. Em termos homólogos, o endividamento dos particulares aumentou 3%, menos do que em janeiro (3,6%).