Endividamento da economia sobe para 793,9 mil milhões de euros em janeiro

O endividamento da economia portuguesa aumentou 100 milhões de euros em janeiro, para 793,9 mil milhões de euros, devido à subida das dívidas do setor público, divulgou nesta quinta-feira, 23 de março, o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, mais de metade do endividamento da economia portuguesa, mais precisamente 440,6 mil milhões de euros, respeitava ao setor privado (famílias e empresas privadas). Já 353,4 mil milhões de euros diziam respeito ao

setor público

(administrações públicas e empresas públicas).

A subida do endividamento em termos globais é explicada pelo setor público, cujas dívidas aumentaram 800 milhões de euros, com destaque para o aumento do endividamento junto dos particulares, foi de 1,9 mil milhões de euros. Em contrapartida, o endividamento do setor público perante as administrações públicas diminuiu 2,3 mil milhões de euros.