Endividamento da economia aumenta para 806,7 mil milhões em novembro

O endividamento da economia aumentou para 806,7 mil milhões de euros em novembro, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Em comparação com o mês anterior, a dívida das administrações públicas, empresas e particulares aumentou 1,4 mil milhões.O BdP revela que, dos 806,7 mil milhões de endividamento da economia, 449,5 mil milhões de euros diziam respeito ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 357,2 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).Em comparação com o mês anterior, os níveis de endividamento aumentaram sobretudo nas empresas privadas, mas também se verificaram acréscimos nas famílias e no setor público.No setor privado, a dívida aumentou 1,1 mil milhões de euros, refletindo uma subida do endividamento das empresas privadas, em mil milhões de euros, "essencialmente perante o exterior, sob a forma de empréstimos e títulos de dívida de curto prazo". Já a dívida das famílias cresceu 0,1 mil milhões, sobretudo junto da banca.Por outro lado, o endividamento do setor público subiu 0,3 mil milhões de euros em novembro. Esse aumento deveu-se a um acréscimo do endividamento junto das administrações públicas (2,6 mil milhões de euros), que foi "parcialmente compensado" por uma redução do endividamento junto do exterior (2,2 mil milhões de euros).

O BdP explica ainda que essa diminuição do endividamento do setor público junto do exterior foi "influenciada pela amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), em 1,5 mil milhões de euros".

(Notícia atualizada às 11:42)