Endividamento da economia encolhe para 803,7 mil milhões em outubro

dívida do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) diminuiu 8,7 mil milhões, para 803,7 mil milhões de euros.Desse total, 447 mil milhões diziam respeito ao setor privado (empresas e famílias) e 356,7 mil milhões ao setor público (administrações e empresas públicas). A dívida das famílias e do setor público teve uma descida, que foi contrariada pelo aumento dos níveis de endividamento por parte das empresas.

No caso do setor público, a dívida decresceu 9,7 mil milhões, sendo esse decréscimo explicado, em grande medida, pela amortização de uma obrigação do Tesouro, no valor de 9,4 mil milhões de euros.Por outro lado, o endividamento do setor privado aumentou mil milhões de euros. Esse aumento foi motivado pela dívida das empresas, que subiu 1,1 mil milhões em outubro. Essa subida deu-se sobretudo perante o exterior (2,1 mil milhões), apesar de ter sido parcialmente compensada por uma redução de mil milhões de euros junto do setor financeiro.Já o endividamento dos particulares (famílias e instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias) decresceu 0,1 mil milhões, especialmente junto do setor financeiro.