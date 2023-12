Excedente orçamental aumenta ligeiramente para 6.387 milhões até novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O excedente orçamental aumentou ligeiramente, em contabilidade pública, para 6.387 milhões de euros até novembro. Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças mostram que a receita voltou a subir a um ritmo superior ao da despesa pública, contribuindo para um saldo excedentário."As administrações públicas registaram, na ótica da contabilidade pública, um saldo orçamental ajustado de 6.387 milhões de euros até novembro", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças que antecede a divulgação dos dados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). O valor é superior em 172 milhões de euros ao registado em outubro e corresponde a mais 4.306 milhões face ao mesmo mês de 2022.(Em atualização)