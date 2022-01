Governo antecipa redução de 13 pontos na dívida pública em dois anos e espera subida do rating

A dívida pública portuguesa deverá ter baixado oito pontos percentuais no ano passado na ótica de Maastricht, situando-se "na casa dos 127%" do produto interno bruto (PIB), indica esta sexta-feira o Ministério das Finanças. E o Governo confia que a evolução permitirá uma melhoria do rating da República este ano.Em comunicado, o ministério de João Leão indica que "a dívida direta do Estado em dezembro de 2021, corrigida de consolidações da Administração Central foi de 260,4 mil milhões de euros". "Tendo em consideração que a dívida direta do Estado representa o essencial da dívida pública total, o valor agora apurado pela Agência de Gestão daTesouraria e da Dívida Pública confirma que o país irá cumprir com a trajetória de redução significativa da dívida pública com que se comprometeu", acrescenta.O Governo assinala ainda que foi aprovado o Programa de Financiamento para 2022, que prevê a emissão total de 17,7 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro,incluindo 2 sindicatos bancários no valor de pelo menos 3 mil milhões de euros cada, e a emissão líquida de 3 mil milhões de euros em Bilhetes do Tesouro.Os valores previstos neste programa, juntamente com as perspetivas mais recentes de crescimento económico, "permitem antever que o rácio de dívida pública deverá situar-se em torno de 122% no final deste ano".E, sublinham as Finanças, "no conjunto dos dois anos, a dívida pública deverá atingir uma redução sem precedentes de 13 pontos percentuais em resultado da forte recuperação económica"."Desta forma, é possível continuar a reduzir o peso do serviço da dívida pública que os portugueses anualmente suportam. Temos confiança que este percurso deverá traduzir-se, este ano, numa melhoria do rating da República", conclui o documento.