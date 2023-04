Inflação justifica um quinto do corte da dívida de 2022

Países mais endividados foram os que mais beneficiaram da surpresa da escalada de preços no ano passado, diz FMI, a estimar reduções de 0,6 pontos percentuais no rácio da dívida por cada ponto a mais na inflação. Com preços a abrandar, instituição alerta agora governos para ressaca orçamental.

