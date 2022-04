Medina sobre OE2022: "Agimos rápido porque o país precisa de ter um orçamento aprovado"

O novo ministro das Finanças, Fernando Medina, referiu esta quarta-feira que o Governo agiu "rápido" para garantir que o novo Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entra em vigor o quanto antes, para que o país possa regressar à "normalidade" o "mais rápido possível"."Cerca de cinco dias depois de o Governo estar em plenitude de funções e pouco mais de uma semana desde a tomada de posse, o OE2022 está entregue. (...) Agimos rápido porque o país precisa de ter um OE aprovado, que permita dar as respostas que as famílias e as empresas precisam", referiu, após ter entregue a nova proposta no Parlamento.Segundo o ministro das Finanças, essa preocupação em entregar o OE2022 "o mais rápido possível" é justificada pelo facto de o país precisar de "recuperar a normalidade" após quatro meses de gestão em duodécimos, devido ao chumbo no Parlamento da proposta orçamental apresentada inicialmente pelo Governo e à convocação de novas eleições."Tivemos a preocupação de fazer esta entrega e realizarmos este orçamento o mais rápido possível para que o mais rápido possível possamos recuperar a normalidade do funcionamento da administração, possam entrar as medidas de apoio às famílias, empresas e aos mais jovens, neste momento sensível que estamos a viver", disse.Sem concretizar que mudanças foram feitas na anterior proposta apresentada, Fernando Medina garantiu apenas que o novo OE2022 "traz respostas essenciais na mitigação do aumento do preço dos combustíveis, respostas para as centenas de pensionistas que verão a sua pensão aumentada com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, traz um alívio fiscal para a classe média, apoios ao investimento produtivo, medidas de aceleração da execução do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]"."No fundo, é um orçamento que responde às necessidades do país e prossegue a linha das contas certas", concluiu, remetendo mais detalhes sobre a proposta para a conferência de imprensa agendada para esta tarde.