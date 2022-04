Função Pública vai receber mais 8.100 funcionários este ano

novo máximo de trabalhadores: mais de 740 mil. Contudo, esta será a subida mais baixa desde 2017, de 1,1% face aos quadros públicos de 2021. Contas feitas, o novo Exceutivo de António Costa estima contar, este ano, um total de 741.600 funcionários públicos, contra 733.495 no trimestre final de 2021.

Contas feitas, o novo Exceutivo de António Costa estima contar, este ano, um total de 741.600 funcionários públicos, contra 733.495 no trimestre final de 2021.

O Governo prevê aumentar a Função Pública este ano em 8.100 trabalhadores em 2022. As contas são feitas pelo Dinheiro Vivo , com base no Orçamento do Estado, apresentado esta quarta-feira na Assembleia da República.Desta forma, a máquina do Estado ficará com um