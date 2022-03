Pagamentos em atraso do Estado sobem para 408,8 milhões de euros

Leia Também SNS vai receber reforço de capital de mais de mil milhões de euros este ano

Os pagamentos em atraso das entidades públicas aumentaram para 408,8 milhões de euros em janeiro, avança esta terça-feira o "Correio da Manhã", citando o relatório da execução orçamental. Em comparação com dezembro de 2021, as faturas do Estado por pagar aumentaram 35% (mais 107,3 milhões).A demora nos pagamentos aos hospitais do setor público empresarial do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi um dos fatores decisivos para esta evolução. Em janeiro, as faturas dos hospitais públicos por liquidar há mais de 90 dias aumentaram 96,1 milhões de euros, em comparação com dezembro do ano passado.Também os governos regionais contribuíram com 8,1 milhões de euros na subida das faturas do Estado por liquidar.Apesar disso, em comparação com janeiro de 2021, verificou-se uma diminuição de 45,3 milhões nos pagamentos em atraso.