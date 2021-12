SNS vai receber reforço de capital de mais de mil milhões de euros este ano

As injeções extraordinárias de capital para saldar pagamentos em atraso são uma prática habitual.

O Governo vai reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais 745 milhões de euros, depois de ter avançado com uma dotação de capital no valor de 350 milhões de euros para os hospitais públicos. Isto eleva os reforços de capital do SNS, este ano, para mais de mil milhões de euros, avança o Público na edição desta quinta-feira.De acordo com o jornal, citando uma nota do Ministério da Saúde, esta injeção é feita de maneira a que o SNS possa reduzir a dívida acumulada e aumentar "a capacidade de resposta e de produção" dos hospitais e dos centros de saúde.

A maior fatia, de 630 milhões de euros, destina-se aos hospitais EPE (entidades públicas empresariais), enquanto os restantes 115 milhões de euros são para as Administrações Regionais de Saúde.

O ministério refere que o reforço agora anunciado "surge num ano de grande esforço financeiro resultante da pandemia de covid-19, nomeadamente na recuperação da atividade assistencial".