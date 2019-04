Portugal é dos países do euro que mais cortou em transportes, saúde, educação e segurança

e ordem pública

No seu conjunto, entre 2011 e 2017, estas categorias registaram em Portugal uma das reduções em rácio do PIB mais acentuadas entre os países da área do euro", lê-se na nota de análise, publicada no site do Banco de Portugal.

Neste período, diz a especialista, a redução da despesa com assuntos económicos "refletiu o decréscimo do investimento em infraestruturas de transporte." Esta tem sido uma das áreas de maior contestação política e social, com os partidos com assento parlamentar a exigir do atual Executivo, chefiado por António Costa, mais investimento.A informação trabalhada por Maria Manuel Campos mostra que a quebra dos gastos com assuntos económicos no PIB foi idêntica no período entre 2011 e 2014, que se reporta ao período de aplicação do programa de austeridade da troika, e no período de 2015 a 2017, que corresponde ao último ano de mandato de Passos Coelho e aos dois primeiros de Costa.No caso da educação, a autora diz ser "de destacar a queda das despesas com pessoal e consumos intermédios na generalidade dos níveis de ensino". Comparando novamente os mesmos dois períodos, verifica-se que a quebra foi bastante superior durante o tempo da troika – este foi o momento de aplicação dos cortes salariais – mas que também aconteceu entre 2015 e 2017, quando os cortes nos salários começaram a ser levantados.Já a redução do peso da despesa com saúde no PIB "esteve muito associada à evolução das despesas com pessoal, sobretudo no que se refere aos serviços hospitalares". Nesta rubrica verifica-se que a quebra no período de 2015 a 2017 foi ligeira, mas que foi muito acentuada entre 2011 e 2014. O mesmo aconteceu com os gastos com segurança e ordem pública.

"Nos anos mais recentes, as reduções da despesa pública em rácio do PIB foram mais moderadas que durante o período de assistência económica e financeira," conclui a economista.



No período mais recente, todas as rubricas tiveram reduções do seu peso no PIB, mas entre 2011 e 2014 houve uma que subiu: os gastos com pensões. Este comportamento ficou a dever-se a uma corrida às reformas, verificada nesse período, versus uma "acentuada desaceleração do número de pensionistas e aposentados" no período entre 2015 e 2017.