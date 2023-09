Sem fazer mais nada, OE 2024 já tem despesa adicional de 3 mil milhões de euros

Assumindo apenas as medidas que já estão em vigor, o Orçamento do Estado para 2024 já tem de incorporar despesa num montante superior a 3 mil milhões de euros. Valor ainda não inclui medidas do pacote da habitação bem como do apoio às rendas e bonificação de juros e ainda o alívio de pelo menos 400 milhões de euros no IRS.

