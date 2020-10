O que vai mudar para os reformados com o Orçamento do Estado

Aumentos



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Se nada mudar na proposta de orçamento do Estado para 2021, os reformados da Segurança Social mas também da Caixa Geral deAposentações não deverão sentir qualquer diferença no início do novo ano. Isto porque a fórmula automá...