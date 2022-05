9 ministros, 20 OE: um não chegou e outro caiu

Em 19 anos, foram nove os ministros das Finanças que passaram pelo Terreiro do Paço. Destes, só um não surge nas imagens porque não chegou a entregar Orçamento. Luís Campos e Cunha teve uma passagem efémera pelo governo de José Sócrates. Retratamos de seguida as propostas de Orçamento do Estado entregues no Parlamento desde 2003. Foram vinte orçamentos (excluindo retificativos) e só um acabou chumbado: o último que João Leão entregou como titular da pasta das Finanças e ditou as eleições legislativas antecipadas.

9 ministros, 20 OE: um não chegou e outro caiu









