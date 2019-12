Conselho das Finanças Públicas dá "luz verde" às previsões de Centeno

Apesar de endossar as previsões inscritas no Orçamento, o CFP adverte que o "perfil de manutenção do crescimento real considerado pelo Ministério das Finanças comporta riscos descendentes".

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) validou o cenário macro económico que o ministro das Finanças inscreveu no Orçamento do Estado para 2020, ao contrário do que tinha feito no documento deste ano.

"Em resultado da análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes ao Projeto de Plano Orçamental para 2020, o Conselho das Finanças Públicas endossa as estimativas e previsões macroeconómicas apresentadas", refere o análise do CFP publicada na noite de segunda-feira, minutos depois do Orçamento do Estado ter sido entregue por Mário Centeno no Parlamento.





Apesar da "luz verde" às projeções que constam do Orçamento, a entidade liderada por Nazaré Costa Cabral assinala que "o perfil de manutenção do crescimento real considerado pelo Ministério das Finanças comporta riscos descendentes, tendo em conta a incerteza que persiste no panorama económico a nível internacional e a manutenção das tensões comerciais que têm sido prejudiciais para o crescimento dos principais parceiros comerciais de Portugal, aliados à vulnerabilidade da economia portuguesa a choques externos".