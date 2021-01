Défice de 2020 ficou abaixo do previsto, mas o de 2021 ficará pior, assume João Leão

O défice orçamental de 2020 deverá ser consideravelmente mais baixo do que o previsto pelo Governo em outubro. Em vez dos 7,3% do PIB admitidos pelo Executivo no final do ano passado, o desequilíbrio das contas ficará, afinal, "mais próximo" dos 6,3%. A informação foi revelada esta quarta-feira, pelo Ministério das Finanças.Os dados são ainda provisórios, porque a informação que permite calcular o défice em contas nacionais (a ótica que importa para as metas definidas pelo Governo perante o Parlamento português e a Comissão Europeia) ainda não está totalmente apurada.Mas confirmam a folga registada nas contas do ano passado embora, tal como já tinha sido adiantado pelo Jornal de Negócios, essa margem não seja suficiente para pagar o impacto do agravamento da pandemia. O ministro das Finanças, João Leão, assume agora que o défice de 2021 vai ser pior do que o esperado.

"Apesar desta revisão para 2020 ter um efeito base positivo, não se antecipa uma melhoria da previsão do saldo orçamental para 2021", avisa fonte oficial do Ministério das Finanças, em comunicado. "A segunda vaga da pandemia, mais intensa do que o esperado, e as medidas restritivas de confinamento associadas, com maiores apoios ao rendimento das famílias e às empresas, deverão conduzir a uma revisão em baixa do cenário macroeconómico e do saldo orçamental para 2021", conclui.

A estimativa agora revelada tem por base a execução orçamental decorrida até dezembro, apurada em contabilidade de caixa, que será publicada ainda esta tarde pela Direção-geral do Orçamento.Em antecipação ao boletim, o ministério explicou já que os resultados de 2020 ficaram beneficiados por um comportamento do mercado de trabalho "bastante mais favorável do que o previsto". A manutenção dos níveis de emprego acima do que se antevia permitiu uma arrecadação de receita fiscal e contributiva também "bastante superior ao esperado, em particular no que se refere à receita de IRS e IRC e das contribuições para a Segurança Social", explica o ministério.Em contrapartida, o Governo garante que a despesa "terá ficado próximo do valor previsto na estimativa de 2020", valor este que serviu de base para o Orçamento do Estado para 2021.(Notícia em atualização)