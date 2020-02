É quase certo que em 2019 já não há défice. Falta o quase

É cada vez mais provável que as contas do ano passado já tenham sido ligeiramente positivas, com um pequeno excedente que permitirá arredondar o saldo orçamental a 0% do PIB. Mas ainda há incertezas que justificam que Centeno adie a boa nova.