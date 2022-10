Especial OE: Ganhos de receita fiscal pagam as medidas do próximo ano

As medidas de política que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para (OE) 2023 vão ser pagas com o acréscimo de receita fiscal que advém do crescimento económico, mas também dos preços, para o próximo ano.

Numa análise à proposta de OE para 2023, que começa a ser debatido na generalidade esta quarta-feira, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) conclui que "o acréscimo de receita fiscal decorrente da evolução da atividade económica deverá compensar o impacto negativo resultante das medidas de política orçamental".