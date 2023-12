Esquecimento do PS sobre o IUC corrigido

Na reversão do agravamento do IUC, os socialistas esqueceram-se de anular as mudanças na afetação das verbas dirigidas aos municípios. PSD e Iniciativa Liberal criticam “trapalhada” e “incompetência” do PS.



Proposta do PS vem corrigir erro dos socialistas antes ainda da entrada em vigor do novo Orçamento. Sérgio Lemos Tiago Sousa 19:17







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Na azáfama para fazer cair a polémica proposta do IUC, os socialistas deixaram esquecida a alteração que previa a perda de 30% de receita deste imposto para os municípios. Não houve acordo entre os partidos na redação final para corrigir o erro e o PS, à boleia de um diploma sobre o IRC votado esta terça-feira, aproveitou para fazer já a primeira correção ao Orçamento do Estado (OE), antes ainda da ... ... Saber mais IUC

Esquecimento do PS sobre o IUC corrigido









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Esquecimento do PS sobre o IUC corrigido O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar