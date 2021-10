“Este OE é o que dá o maior impulso macroeconómico das últimas décadas”, garante Leão

Leia Também Ministro das Finanças afasta revisão do défice para acomodar medidas da oposição

Leia Também Leão promete travar aumento do preço da eletricidade para as empresas

O ministro das Finanças garante que o Orçamento do Estado para 2022 é o que dá o "maior impulso macroeconómico das últimas décadas", admitindo que o PRR tem também um papel importante a alavancar o crescimento."Este Orçamento do Estado é o que dá o maior impulso macroeconómico das últimas décadas", referiu João Leão num debate organizado pelo ISEG e pelo jornal digital Eco. O ministro reconheceu "o forte apoio do plano de recuperação e resiliência (PRR) e conseguimos trazer para a economia só via do Orçamento do Estado um impacto adicional no PIB de cerca de 2%", acrescentou.O titular das Finanças, indicou que há "4,5 mil milhões de euros adicionais com o apoio do PRR e de outros instrumentos", detalhando que "a economia vai crescer 5,5% em 2022, do qual nós estimamos que 2 pontos percetuais são associados ao impulso macroeconómico que é dado por este orçamento."Em atualização