Ministro das Finanças afasta revisão do défice para acomodar medidas da oposição

O ministro das Finanças afastou esta sexta-feira a revisão da meta do défice inscrita no Orçamento do Estado para 2022, para acomodar as medidas que os partidos estão a negociar.



"Não me lembro de ter havido uma alteração do cenário macroeconómico", afirmou João Leão numa conferência organizada pelo ISEG e pelo jornal digital Eco. "Dentro do quadro que é apresentado há um conjunto de escolhas que podem ser feitas", acrescentou para sublinhar que o Orçamento é "um exercício de escolhas", ou seja, que podem ser realocadas verbas na despesa prevista.



O Governo prevê para 2022 um défice orçamental de 3,2%, depois dos 4,3% projetada para este ano, com um crescimento da economia a chegar aos 5,5% no próximo ano.



Em entrevista ao Negócios, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, afirmou que a revisão em alta do crescimento económico, mantendo o valor do défice é um sinal da disponibilidade do Governo para acomodar medidas.