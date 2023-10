Gastar excedente com reivindicação do momento "seria um grande erro", diz Medina

Leia Também Défices são passado. Governo reserva excedentes para investimento

O responsável pelas Finanças, que apresentou este ano o segundo orçamento elaborado por si, garantiu que as propostas em termos de IRS para o próximo ano nada têm a ver com o Partido Social Democrata (PSD), que propunha uma redução de 10% até ao sexto escalão já este ano."Este OE nada tem a ver com as propostas do PSD, nem mesmo o IRS", garantiu Fernando Medina, na mesma entrevista, assegurando que a proposta de descer as taxas de IRS até ao 5.º escalão foi proposta pelo próprio ao primeiro-ministro, António Costa, após uma nova subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), em setembro."Houve um fator determinante para termos uma atuação fiscal de maior decisão que foi a decisão do BCE, tomada em setembro, relativamente às taxas de juro. Foi por essa altura que eu propus ao primeiro-ministro que avançássemos com uma redução maior no IRS, por uma razão simples e clara: ao ter fixado as taxas no nível que fixou, tornou altamente provável que estas taxas se mantenham durante todo o ano de 2024", justificou, acrescentando que isto tornou essencial um reforço da procura interna.Recorde-se que o BCE voltou a subir os juros em 25 pontos base em setembro, elevando as taxas para níveis históricos.