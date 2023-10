Fundo criado com excedente vai financiar a alta velocidade

O novo fundo que será criado pelo Governo com o excedente orçamental de 2023 vai servir para financiar o projeto de alta velocidade, nomeadamente a linha entre Lisboa e Porto que tem um custo estimado de 4,5 mil milhões de euros, de acordo com fonte oficial do Ministério das Finanças. O objetivo do Executivo é garantir que os investimentos em ferrovia ficam salvaguardados após o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que acaba

