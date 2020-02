Governo aceita antecipar aumento extraordinário de pensões

António Costa recebeu este domingo representantes do PCP e do Bloco de Esquerda, em reuniões separadas, para acertar os últimos detalhes para a votação na especialidade do Orçamento do Estado, que começa esta segunda-feira, e "um dos pontos que ficou acertado foi a existência de um aumento extraordinário das pensões logo no mês a seguir à entrada em vigor do Orçamento do Estado", diz o Observador. Ou seja, em março.

"É uma cedência do Governo, que tinha essa medida prevista apenas para agosto, através de uma proposta de alteração apresentada pelo PS", sublinha a publicação online.

O PS pretende que o aumento extraordinário de pensões seja de 10 ou de 6 euros, tal como em anos anteriores, e visava que só fosse pago a partir de agosto, o que reduziria o seu impacto orçamental em 2020.



Em causa está um complemento até 10 euros para os pensionistas cujo montante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, ou apenas 6 euros se estiverem em causa as pensões sociais e rurais e o primeiro escalão das pensões mínimas – que foram atualizadas durante o programa de ajustamento e que são também as mais baixas.