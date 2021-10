Governo apresenta esta quarta-feira linhas gerais do Orçamento aos partidos

O Governo apresenta esta quarta-feira, dia 6 de outubro, aos partidos da oposição as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022, em reuniões que começam logo pela manhã.De acordo com uma nota de agenda do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, as reuniões, que se realizam ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, terão lugar na Assembleia da República, a partir das 08h30, e abrangerão os partidos com representação parlamentar (à exceção do PS, que sustenta o Governo), bem como as duas deputadas não inscritas."Ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, o Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, apresentam as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 aos partidos com representação parlamentar e às deputadas não inscritas, a partir das 08h30, na Sala do Governo da Assembleia da República.O PSD será o primeiro partido a ser recebido, seguindo-se ainda durante a manhã o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS-PP, o PAN, "Os Verdes" (PEV), o CHEGA e a Iniciativa Liberal.As reuniões serão retomadas durante a tarde, às 16h30 com as deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues, seguindo-se a deputada Joacine Katar Moreira.O Governo já informou que pretende entregar a proposta de Orçamento do Estado na Assembleia da República no dia 11 de outubro.