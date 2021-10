linhas gerais do Orçamento do Estado para 2022.

"O Governo não tem fechado todo o quadro macroeconómico para o próximo ano", indicou Afonso Oliveira, deputado do PSD, explicando que isso é fonte de preocupação para o partido. Os social-democratas foram os primeiros a ser recebidos esta manhã por João Leão, ministro de Estado e das Finanças, para a apresentação"Saímos daqui mais preocupados do que entrámos. O país vive hoje, fruto da pandemia e das políticas do Governo, uma situação económica difícil. As empresas estão em situação difícil, as famílias também. É necessário um Orçamente de Estado para o próximo ano que seja capaz de responder a este tipo de necessidades e à necessária recuperação económica do país", avançou o deputado aos jornalistas depois do encontro."O governo está a negociar com os partidos à sua esquerda e nós não percebemos que ele esteja fechado. É natural que não seja, há Conselho de Ministros a seguir, estamos numa fase naturalemnte embrionária. É uma matéria fortemente preocupante porque é necessário que haja respostas para as empresas, para as famílias e para o paí, que não ficou claro", concluiu.O Governo vai debater as contas para o próximo ano esta quarta-feira, dia 6 de outubro, com os partidos da oposição. Depois do PSD, seguem-se Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PAN, os Verdes, Chega e Iniciativa Liberal.