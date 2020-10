Governo hostiliza BE, PCP aproveita e aperta o crivo

Tudo em aberto na apreciação do Orçamento do Estado para 2021. Esta quarta-feira o Governo aprovou o documento na generalidade, mas saiu do plenário da Assembleia da República com uma mão cheia de avisos sobre o risco de os planos chumbarem na votação final global. A relação com o BE está cada vez mais hostil e o PCP aproveitou para insuflar o seu peso, subindo a fasquia das exigências.





