Governo propõe criar escalões de consumo da luz para baixar IVA

O Governo prevê criar escalões de consumo de eletricidade baseados na potência contratada para aplicar uma taxa de IVA mais reduzida, de acordo com uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020 a que o Negócios teve acesso.





Como o primeiro-ministro, António Costa, já tinha explicado, o objetivo é reduzir o IVA para quem consome menos eletricidade. Para tal, segundo a proposta Orçamental, terá que "alterar as Listas I e II anexas ao Código do IVA no sentido de criar escalões de consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA dos fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo consumo".