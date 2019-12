Donativos para a fundação que organiza vinda do Papa vão ter benefício fiscal especial

O Governo quer que os donativos para a Jornada Mundial da Juventude sejam majorados em 140% no IRC e na categoria B do IRS. Se forem donativos de pessoas singulares, 30% do total serão dedutíveis à coleta, prevê a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Os donativos, em dinheiro ou em espécie, que sejam concedidos à Fundação JMJ-Lisboa2022, a entidade que está incumbida de preparar, organizar e coordenar a Jornada Mundial da Juventude a realizar em 2022 em Lisboa, deverão ser considerados custos do exercício para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a 140 % do respetivo total.





A medida está prevista na proposta de orçamento do Estado para 2020 que o Governo vai entregar no Parlamento. O documento estipula, por outro lado, que os donativos que sejam efetuados a título individual por pessoas singulares residentes no território nacional sejam dedutíveis à coleta do IRS até 30% do seu valor, seja em dinheiro, seja em espécie.