Governo reage ao Bloco e garante "total disponibilidade para continuar a dialogar"

O Governo não demorou a reagir à ameaça de não viabilização do Orçamento do Estado para 2021 feita pelo Bloco de Esquerda assegurando que mantém total abertura para prosseguir o diálogo até ao fim do processo orçamental. Em declarações feitas no Parlamento, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, deu garantias de que a "disponibilidade [do Executivo] para continuar a dialogar é total".Após sinalizar as "várias aproximações" feitas pelo Governo deste que o processo negocial foi iniciado com a esquerda, ainda no verão, o governante defendeu que este é um orçamento que "não faz sentido ser rejeitado", especialmente num período de crise como aquela que o país enfrenta, e que os "portugueses precisam deste tipo de entendimentos" entre partidos para conferir a estabilidade necessária.Duarte Cordeiro garantiu ainda que as exigências feitas pelo Bloco encontram resposta nesta proposta orçamental, isto na sequência da troca de "disponibilidades de compromissos" feitas com "os vários partidos, e em particular com o BE". O governante acrescentou referir-se em concreto às prioridades traçadas pelos bloquistas na "área laboral, proteção do emprego, criação de uma nova prestação social e a necessidade de mais respostas na saúde e também a questão do Novo Banco"."Temos procurado respostas, convergências e aproximações procurando envolver os partidos", disse antes de recordar que o processo orçamental "tem várias fases", na generalidade e na especialidade, pelo que há ainda enorme margem temporal e negocial para que Governo e Bloco consigam chegar a acordo.Considerando que este "orçamento tem tudo para passar na fase de generalidade", Duarte Cordeiro assegurou que no Governo ninguém vai fechar "nenhuma porta" e reiterou que as "muitas aproximações" já feitas pelo Executivo chefiado por António Costa. O secretário de Estado notou também que, em comparação com os anteriores processos de negociação orçamental, este foi aquele em que o Governo "foi muito mais longe" na resposta às exigências feitas pelos parceiros preferenciais da esquerda parlamentar

Esta declaração surgiu em resposta à entrevista de Catarina Martins à Antena1. A coordenadora do Bloco garantiu que nesta fase não estão reunidas as "condições para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado" e lamentou que, no fim de semana, o Governo tenha decidido "unilateralmente fechar as negociações", atitude que não caiu bem junto dos bloquistas.





No dia em que a proposta para o Orçamento do Estado para 2021 é entregue no Parlamento, para posterior apresentação pelo ministro das Finanças, João Leão, Duarte Cordeiro afirmou quis apenas "vincar no dia de hoje" que os membros do Governo sentiram a "necessidade de demonstrar a nossa disponibilidade para continuar a conversar". Minutos antes, o deputado e vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia, sinalizava essa mesma disponibilidade do lado do PS continuar a negociar com o Bloco.

