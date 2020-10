Governo reduz apoio à economia em 1.500 milhões em 2021

João Leão quer começar a aproveitar já o regresso ao crescimento económico para consolidar as contas e baixar o défice orçamental. A despesa vai crescer no próximo ano, mas menos do que a receita.

