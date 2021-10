“Jamais viabilizaremos um OE sem o fim da entrada de menores de 16 anos” nas touradas

A porta-voz do PAN revela que a nova taxa sobre as viagens aéreas e de cruzeiro poderá permitir encaixar até 120 milhões de euros num ano sem pandemia, uma verba encaminhada para financiar a redução do preço dos passes sociais. Inês de Sousa Real quer também aliviar o IRS, mas num modelo diferente do anunciado pelo primeiro-ministro.

“Jamais viabilizaremos um OE sem o fim da entrada de menores de 16 anos” nas touradas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.