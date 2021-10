João Leão: "Não vemos como é que um orçamento bom não seja aprovado"

O ministro do Estado e das Finanças, João Leão, defendeu esta segunda-feira que a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) entregue no Parlamento é "uma boa proposta" e que está confiante de que não há razões para não ser viabilizado pelos partidos com quem o Governo tem negociado."Estamos convictos de que temos um bom orçamento para os portugueses e para o país. Não vemos como é que um orçamento bom não seja aprovado", referiu João Leão, após ter entregue a proposta de OE2022 ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.João Leão salientou, aos jornalistas, que o Governo, nos últimos anos, teve "abertura" para dialogar com os diferentes partidos que têm viabilizado o Orçamento do Estado e garantiu que "não será diferente este ano". "Temos abertura para negociar, mas num quadro de escolhas, de responsabilidade e servindo os interesses do país", disse.

O ministro das Finanças sublinhou que o OE2022 está centrado "na recuperação económica e social do país" depois da crise provocada pela covid-19, e é "focado nas famílias e nos jovens". Nas palavras do governante, é o OE2022 é ainda "o orçamento do investimento", dada a aposta no investimento público e privado.



"É um orçamento que tem em conta o desafio ambiental, a transição digital e o desafio regional. É um orçamento que se preocupa com o presente, mas também com o futuro. É responsável", garantiu.



A discussão do documento na generalidade deverá acontecer entre os dias 22 e 27 de outubro. Nessa fase serão ouvidos João Leão e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



Para que o OE2022 seja aprovado, o Governo precisa dos votos favoráveis dos 108 deputados do PS e de mais oito deputados, ou a abstenção de 15 parlamentares. No ano passado, o Orçamento do Estado foi aprovado com os votos a favor do PS e a abstenção do PCP, PAN e PEV e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.