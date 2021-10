Governo promete investimento 11% acima do nível pré-pandemia já em 2022

Leia Também Finanças estimam que englobamento obrigatório dê receita adicional de 10 milhões

O ministro das Finanças, João Leão, quer deixar o investimento da economia portuguesa 11% acima do nível registado no pré-pandemia. A promessa foi deixada esta terça-feira, na apresentação do Orçamento do Estado para 2022.Em 2022, a atividade económica deverá ficar "1,3% acima do registado em 2019" e esta recuperação "é transversal" às várias componentes da economia, assegurou o ministro. "O investimento ficará 11% acima do nível de 2019", prometeu, lembrando que a previsão de subida do PIB para 2022 é de 5,5%.A contribuir para este resultado estará o crescimento do investimento público, que João Leão garante que será de 30%. Esta marca conta com os fundos comunitários, viabilizados através do Programa de Recuperação e Resiliência.

"A subida do investimento público será uma das maiores de toda a zona euro", antecipou João Leão, assegurando que por esta via será conseguido um "reforço da competitividade da economia portuguesa". Segundo os números do Governo, serão executados 1.026 milhões de euros associados ao PRR, aos quais se somam os investimentos estruturantes. No final, o investimento público passará a representar mais de 3% do PIB, indicou.