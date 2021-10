Leão promete 578 milhões de euros para as famílias em 2022

Leia Também Política orçamental de Leão à boleia do PRR

O ministro das Finanças promete mais de 500 milhões de euros para as famílias em 2022, através da redução do IRS com o desdobramento de escalões e o reforço de apoios sociais."Temos 578 milhões de euros para reforço do rendimento das famílias", apontou João Leão na conferência de imprensa de apresentação do documento que foi entregue na véspera na Assembleia da República. "É um pacote de 235 milhões de euros no IRS e 343 milhões de euros de apoios sociais", detalhou o titular das Finanças. "Esta revisão resume-se da seguinte forma: vamos baixar o IRS para a classe média", concluiu.Em causa está o desdobramento do terceiro e sexto escalões do IRS, bem como o alargamento e prolongamento para cinco anos do IRS Jovem. A estas medidas junta-se ainda o programa Regressar com isenção do imposto para regressos até 2023.Para as medidas de apoios sociais, o ministro das Finanças destacou a dedução no IRS por filho, de 900 euros por ano a partir do segundo filho até aos seis anos. João Leão indicou ainda as creches gratuitas para os primeiro e segundo escalões de rendimento.A contar para este bolo, o ministro apontou ainda o combate à pobreza, com um reforço de 50 euros por mês para crianças com mais de seis anos, até aos 17 anos (abono e complemento, um valor que duplica para 100 euros nos casos de pobreza extrema. Ainda se soma a atualização extraordinária das pensões no valor de 10 euros a partir de agosto.João Leão sublinhou que este Orçamento não vai agravar impostos para "ninguém".Notícia atualizada às 10h00