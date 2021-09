Medidas fiscais na calha para o Orçamento do Estado do próximo ano

O primeiro-ministro, António Costa, já anunciou várias mexidas no IRS para o próximo ano: desdobramento dos escalões, alargamento do IRS Jovem e do Programa Regressar e um reforço das deduções por filho são as medidas fiscais na calha para o OE de 2022.

Medidas fiscais na calha para o Orçamento do Estado do próximo ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.