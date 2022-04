Medina aumenta meta de ajustamento de Leão

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, Fernando Medina compromete-se com um ajustamento estrutural superior ao antecipado por João Leão no Programa de Estabilidade. Ritmo de contenção orçamental preocupa economistas, sobretudo para os próximos anos.

