Medina: Política do BCE sem "particular eficácia" em inflação que ainda vem da oferta

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu nesta sexta-feira, 11 de novembro, que a política do Banco Central Europeu (BCE), de subida das taxas de juro, não tem "particular eficácia" para reduzir uma inflação que ainda é motivada pela oferta.



"Eu respeito as decisões que o BCE toma. Nós estamos com uma inflação que ainda é fortemente motivada pelo lado da oferta, a política monetária não tem particular eficácia neste momento", disse o governante.



O ministro respondia assim a questões colocadas pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua que quis saber se Fernando Medina considera as subidas das taxas de juro são excessivas.



Medina viabiliza proposta do PAN para taxar jatos privados Leia Também



Além disso, defendeu Medina, "seria muito importante uma coordenação entre política orçamental e monetária". Aliás, anteriormente e em resposta a André Ventura, do Chega, o ministro já o tinha defendido - alinhando, nesse ponto, de forma inequívoca com o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.



"Deixamos o alerta da importância da coordenação da política monetária e orçamental, para ter melhores resultados no combate à inflação e evitar uma degradaçao mais acentuada na atividade económica", defendeu.