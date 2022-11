Medina viabiliza proposta do PAN para taxar jatos privados

A taxa, na proposta do PAN, "incide sobre cada voo comercial e não comercial com partida dos aeroportos e aeródromos situados em território português em aeronaves com capacidade máxima para passageiros de até 19 lugares, inclusive".

O ministro das Finanças abriu a porta à tributação dos jatos privados em Portugal, admitindo a viabilização de uma proposta do PAN nesse sentido,"Nós teremos disponibilidade e iremos viabilizar a proposta, depois de a ver na sua redação concreta", disse Fernando Medina, depois de ter sido questionado por Inês Sousa Real, a deputada única do PAN, que propõe alargar a taxa de carbono sobre as viagens aéreas (de dois euros por passageiro) aos jatos privados.O ministro das Finanças falava no último debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023, que decorre nesta sexta-feira, 11 de novembro, no Parlamento.Fernando Medina deu a sua "concordância" à proposta do PAN, considerando mesmo ser uma "boa medida [que colmata] uma falha do nosso sistema e que tem uma importância em regular um setor com responsabilidade significativa quanto às emissões e ao aquenciamento global".