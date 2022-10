Mercados ainda esperam reversão do englobamento

As mais-valias dos investimentos detidos por menos de um ano vão ser tributadas de forma englobada com os restantes rendimentos para contribuintes que pertençam ao escalão mais elevado do IRS. A obrigatoriedade – que gerou fortes críticas pelos agentes do mercado financeiro português – já foi aprovada no Orçamento do Estado (OE) para este ano, mas ainda não foi esquecida e ainda há esperança, por parte do setor, de

...