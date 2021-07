Negociações do OE 2022 continuam em banho-maria

A expectativa era de que as conversas sobre o próximo Orçamento arrancassem logo no início deste mês. Mas as reuniões que têm existido ficam-se pelo balanço de 2021. O Novo Banco poderá sair do centro do debate, mas nem por isso será mais fácil fechar compromissos.

Negociações do OE 2022 continuam em banho-maria









