Novos apoios valem metade das grandes medidas anti-inflação

As novas medidas do Governo para mitigar o impacto da inflação entre as famílias mais vulneráveis vão representar no próximo ano apenas metade do impacto da retirada das grandes medidas transversais de apoio do cabaz IVA Zero e à redução nos preços dos combustíveis, cujo prolongamento o Governo não prevê na proposta de Orçamento do Estado para 2024.



Miguel Baltazar Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 09:15







As novas medidas do Governo para mitigar o impacto da inflação entre as famílias mais vulneráveis vão representar no próximo ano apenas metade do impacto da retirada das grandes medidas transversais de apoio do cabaz IVA Zero e à redução nos preços dos combustíveis, cujo prolongamento o Governo não prevê na proposta de Orçamento do Estado para 2024.



Orçamento Fernando Medina

