O que o PCP quer no Orçamento mas ainda não tem

No arranque das votações de especialidade do Orçamento do Estado para 2021, o PCP mantém-se fiel ao seu princípio: entre as 352 propostas de alteração ao documento do Governo, não há linhas vermelhas, nem verdes. Tudo depende da avaliação que os comunistas venham a fazer do resultado final. Mas de entre as medidas que têm sido sublinhadas pelo PCP nos últimos dias, várias correspondem a alteraç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...