OE2022: IL anuncia que vai votar contra proposta do Governo. "Não tem qualquer ambição"

O Iniciativa Liberal (IL) anunciou esta quarta-feira que vai votar contra a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). O presidente e deputado único do IL, João Cotrim Figueiredo, considera que a proposta atual "não tem qualquer espécie de ambição" e, depois das negociações à esquerda, só pode "piorar"."O nosso sentido de voto vai ser contra este orçamento, que não tem qualquer espécie de ambição relativamente ao crescimento do país", adiantou João Cotrim Figueiredo, após o encontro com o Governo, onde foram apresentadas as linhas gerais da proposta do Governo para o OE2022.Assumindo que sai "mais preocupado" do que o quando entrou, o deputado único do IL acusou o Governo de estar "a navegar à vista" e de não fazer "ideia como é que pode país pode voltar a crescer". "Estamos numa zona de falta de noção e de controlo que me preocupou francamente", referiu.João Cotrim Figueiredo sublinhou ainda que "ainda há negociações com a esquerda, que podem vir a penalizar ainda mais" a proposta do Governo para o OE2022, apresentada aos partidos."Voltamos a ter aquilo que tivemos no ano passado, com aquelas pequenas massagens no IRS Jovem e no Regressar, que o resultado prático que tiveram foi praticamente nenhum", disse."Sem uma economia mais robusta e a crescer, os outros problemas não vão ter solução. E agora vamos ter um descontrolo com a despesa que faz com que os défices que vamos continuar a acumular até conseguirmos voltar ao equilíbrio orçamental, se é que vamos conseguir, só podem ser resolvidos de uma maneira: com mais impostos", acrescentou.