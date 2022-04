País retoma reembolsos a credores europeus da troika

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai voltar a reembolsar dívida emprestada pela troika, na última crise financeira. O país tinha avançado com devoluções antecipadas antes da pandemia, mas o vírus obrigou a uma paragem na estratégia. As devoluções desta dívida mais cara vão retomar ainda este ano, com um cheque de 500 milhões de euros para os credores europeus.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...