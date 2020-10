PAN aguarda especialidade para ver "grau de compromisso" do governo

Leia Também Orçamento do Estado aprovado na generalidade só com o apoio do PS

O PAN apontou hoje a fase de especialidade do Orçamento de Estado para 2021 como decisiva para entender o "grau de compromisso" do governo, alertando que o documento, como está, não contaria com a abstenção do partido."Na especialidade o PAN não se demitirá de continuar a fazer o seu trabalho mas a partir de amanhã não podemos deixar de salientar que começa uma nova fase e com ela saberemos o grau de compromisso de cada um, mas em particular do governo em acolher mais do que aquilo que projetou na generalidade", declarou Inês Sousa Real, no discurso de encerramento do debate sobre o Orçamento de Estado para 2021, na Assembleia da República.Vincando que o partido não se demitirá de "fazer o seu trabalho" na especialidade, a líder parlamentar deixou um aviso ao executivo de António Costa, que hoje verá o orçamento aprovado na generalidade com a abstenção do PAN: a especialidade será a "derradeira oportunidade"."No que ao PAN diz respeito chegamos a esta fase da discussão com a consciência de que fizemos a nossa parte mas que fique claro: se este fosse o orçamento final não poderia o PAN ter a mesma votação que terá hoje", alertou a deputada.Para o PAN, é necessário ao país uma "mudança de paradigma" e um desenvolvimento do país assente "em modelos mais sustentáveis e éticos não só do ponto de vista ecológico como também social", sendo para isso necessário "investimento e compromisso"."Temos aqui ouvido amiúde que se este orçamento contempla propostas no domínio do ambiente a muito se deve o contributo decisivo do PAN, o que, sendo verdade, não nos tranquiliza, justamente porque sabemos o quanto ainda há para fazer e o quão grande é a resistência para se darem os passos necessários para a eficaz descarbonização da economia", apontou a líder parlamentar.Às exigências ambientais enumeradas, a deputada do Pessoas-Animais-Natureza acrescentou ainda as "preocupações e anseios dos mais jovens", considerando essencial enviar um "sinal claro no sentido de que o caminho da recuperação não vai ser o da precariedade"."A partir de amanhã começa uma nova fase e com ela saberemos o grau de compromisso de cada um, mas em particular do Governo em acolher mais do que aquilo que projetou na generalidade. É a derradeira oportunidade para que este orçamento saia melhor do que entrou, mas, mais do que isso, a derradeira oportunidade para que venhamos a ter um orçamento", rematou.Depois da aprovação na generalidade, o Orçamento do Estado para 2021 será debatido na especialidade a partir de quinta-feira, devendo as propostas de alteração entrar até ao dia 13 de novembro. O documento será sujeito a votação final global no dia 26 de novembro.