Passe Social+ alargado a desempregados de longa duração e pessoas com deficiência em todo o país

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024 prevê o alargamento do passe social+ a pessoas com baixos rendimentos, residentes fora das áreas metropolitanas, desempregados de longa duração e pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%.



O Governo estima que o número de beneficiados seja de 2,7 milhões de pessoas e que a medida tenha um impacto orçamental de 8,8 milhões de euros por ano.



"Alarga-se o Passe Social+ a todo o território nacional, aos desempregados de longa duração e aos cidadãos com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%", é referido no relatório que acompanha o documento, salientando o Governo que "com esta medida mais pessoas passam a ter acesso aos descontos previstos no Passe Social+".

Neste momento, os descontos estão limitados aos passageiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que cumprem os requisitos, e não incluem nem os desempregados de longa duração, nem as pessoas com deficiência.