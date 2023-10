Governo volta a congelar preço dos passes sociais, revela PS

À semelhança do que aconteceu este ano, o preço dos passes sociais volta a ficar congelado em 2024, revelou esta sexta-feira o Partido Socialista depois da reunião com o Governo no quadro da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano.





"Na área da mobilidade e dos transportes, mais uma vez a gratuidade dos passes para os estudantes até aos 23 anos, mas também o congelamento de todos os outros passes para reforçar a mobilidade quadro dos transportes públicos", indicou o líder da bancada parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. "Há um quadro de reforço das políticas públicas que também se terá em grande medida. Será em grande medida, uma possibilidade de garantir rendimento às famílias, aos mais jovens que têm filhos, nas creches, àqueles que têm também filhos em idade escolar, inclusive na universidade.





O deputado socialista disse que se trata de mais uma medida de reforço do rendimento das famílias, à semelhança do que aconteceu com o orçamento deste ano.



(Notícia em atualização)