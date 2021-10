PCP diz que Governo conta com crescimento perto de 4,6% este ano e 5,5% no próximo

O Governo conta com um crescimento da economia próximo de 4,6% este ano (ou um pouco mais) e de 5,5% no próximo, revelou esta quarta-feira, dia 6 de outubro, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira.No final das reuniões com o Governo, João Oliveira foi questionado sobre as perspetivas de crescimento económico do Banco de Portugal, mas acabou por falar de um crescimento próximo de 4,6% este ano e de 5,5% no próximo (ano para o qual o BdP não apresenta projeções).Questionado sobre se se referia às projeções do Governo, que nas reuniões com o PSD não terá apresentado dados, o líder parlamentar disse aos jornalistas que "são perspetivas que são apontadas"."São perspetivas que são apontadas, não sei se são essas efetivamente confirmadas. São níveis de crescimento à volta de 4,6% este ano e 5,5% no próximo ano. O resto deixarei para o ministro das Finanças dar nota", referiu.O Negócios confirmou depois com fonte oficial do PCP que João Oliveira se refere às previsões aproximadas do Governo."O que queria sublinhar é este aspeto: com níveis de crescimento económico desta ordem de grandeza é absolutamente incompreensível como é que os trabalhadores da administração pública continuam a perder poder de compra por falta de atualização dos salários".Na segunda-feira, a ministra da Administração Pública afirmou que o cenário macroeconómico não deverá permitir atualizações salariais gerais no próximo ano.